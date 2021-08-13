Boksta ferdi müsabakalar yapıldı

KKTC Boks Federasyonu tarafından organize edilen ferdi boks müsabakaları 8 Ağustos 2021 Pazar günü yapıldı.
Kilolara göre müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir:
60 kilo
1) Anıl Zaher ( 60 kg )
2) Soner Levent Dalmış ( 60 kg )
64 kilo
1) Jashua Nemle ( 64 kg )
2) Ahmet Dem ( 64 kg )
69 kilo
1) Yunus Kurbanow ( 69 kg )
2) Daniel Kifinga ( 69 kg )
75kilo
1) Nevruz Abdullah ( 75 kg )
2) Ayer Basri ( 75 kg )
81 kilo
1) İbrahim Karahüseyin ( 81 kg )
2) Muhammet Ünal ( 81 kg )
91 kilo
1) Denis Chekalev ( 91 + )
2) Ekrem Bolak ( 91+ )
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