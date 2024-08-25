Boksörlerimiz Ankara’da Zafer Kupası’nda dövüşecek

Ankara Kemal Sonunur Boks Spor Salonunda 28-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "30 Ağustos Zafer Kupası Boks Müsabakalarına ülkemizden Nazarov Boks Kulübü’de davet aldı. Kafilede, Antrenör Alisher Nazarov ve Antrenör Yardımcısı Sinem Keleş, sporcularımız ise Emir Dikel, Muhammed Mustafa Özkan ve Timur Çetin bulunuyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve Boks sporuna gönül veren sporcuları bünyesinde toplayan Nazarov Boks Kulübü, Antrenör Alisher Nazarov ve yardımcısı Sinem Keleş önderliğinde Ankara’da düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Kupasına büyük bir hırs ve istekle hazırlanıyor.

Ankara Boks İl Temsilciliğinin özel daveti ile bu organizasyona katılacak olan kulübümüzü Ringde Emir Dikel, Muhammed Mustafa Özkan ve Timur Çetin temsil edecek.

SİNEM KELEŞ: ÜLKEMİZİ BAŞARI İLE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Ankara’da düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Kupasına hazırlanan Nazarov Boks Kulübü yardımcı antrenörü Sinem Keleş yaptığı açıklamada, organizasyona yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu özel organizasyonda KKTC’yi başarı ile temsil etme arzusunda olduklarını ifade etti. Baş antrenör Alisher Nazarov ile birlikte, Sporcularımız Emir Dikel, Muhammed Mustafa Özkan ve Timur Çetin’i bu turnuvaya en iyi şekilde hazırladıklarını ve başarılı sonuçlara ülkeye geri döneceklerini sözlerine ekledi.



