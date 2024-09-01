Boksörlerimiz Ankara’da madalyaları topladı

Ankara Kemal Sonunur Boks Spor Salonunda "30 Ağustos Zafer Kupası Boks Müsabakaları'na katılan Nazarov Boks Kulübü sporcuları rakiplerine ringi adeta dar ettiler ve ülkeye 1 Altın, 3 Gümüş madalya ile döndüler. Antrenör Alişer Nazarov ve antrenör yardımcısı Sinem Keleş eşliğinde boksörlerimiz dört gün rakipleri ile dövüşerek finale geldiler. Finallerde Slava Kambur Altın Madalya kazanırken, Timur Çetin, Emir Dikel ve Muhammed Mustafa Özkan ise gümüş madalya kazandı. Sporcularımızın bu başarısı takdir toplarken, aynı zamanda önümüzdeki süreçte farklı turnuvalardan ve şampiyonalardan yeni davetler alınacağının da habercisi oldu.

