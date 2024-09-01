banner913
banner932
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
24 0
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
18 0
 
37 araç trafikten men edildi
37 araç trafikten men edildi
30 0
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
27 0
Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
27 0
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
35 0
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
25 0
banner1032

Boksörlerimiz Ankara’da madalyaları topladı

banner1020

banner1045
Boksörlerimiz Ankara’da madalyaları topladı
banner971
Ankara Kemal Sonunur Boks Spor Salonunda "30 Ağustos Zafer Kupası Boks Müsabakaları'na katılan Nazarov Boks Kulübü sporcuları rakiplerine ringi adeta dar ettiler ve ülkeye 1 Altın, 3 Gümüş madalya ile döndüler. Antrenör Alişer Nazarov ve antrenör yardımcısı Sinem Keleş eşliğinde boksörlerimiz dört gün rakipleri ile dövüşerek finale geldiler. Finallerde Slava Kambur Altın Madalya kazanırken, Timur Çetin, Emir Dikel ve Muhammed Mustafa Özkan ise gümüş madalya kazandı. Sporcularımızın bu başarısı takdir toplarken, aynı zamanda önümüzdeki süreçte farklı turnuvalardan ve şampiyonalardan yeni davetler alınacağının da habercisi oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.