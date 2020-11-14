Boğaziçililer, halı sahada buluşacak

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor KulübündeSerkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, halı saha futbol turnuvası organize etti.

Boğaziçi Halı Saha Futbol Turnuvasının başlama tarihi 21 Kasım olarak belirlenirken, katılım ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Turnuvaya yazılacak takımlar için 8 – 10 kişilik kadro kurma zorunluluğu getirilirken, kadroya yazılacak isimler liste halinde organizasyon komitesine verilecek.

Boğaziçi Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk 3 sırayı alacak takımlara ödül olarak kupa verilecek.

