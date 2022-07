Bisiklette yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi

56 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış sonunda Yıldız Erkek B kategorisinde Ege Erülkü (The Bike Academy), Yıldız Erkek A kategorisinde Emre Kaplan (The Bike Academy), Kadın kategorisinde Sevim Yıldız (Velo Cypri) ve Master Kadın 1 kategorisinde Birgül Demirel (Velo Cypri) şampiyon oldular

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından düzenlenen KKTC Yıldız Erkek ve Kadın Yol Şampiyonası bugün (31 Temmuz Pazar) İskele’de yapıldı.

Şampiyonada Yıldız Erkek B kategorisinde 4, Yıldız Erkek A kategorisinde 8, Kadın kategorisinde 7 ve Master Kadın 1 kategorisinde 5 olmak üzere toplam 24 bisikletçi pedal çevirdi.

56 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarış sonunda Yıldız Erkek B kategorisinde Ege Erülkü (The Bike Academy), Yıldız Erkek A kategorisinde Emre Kaplan (The Bike Academy), Kadın kategorisinde Sevim Yıldız (Velo Cypri) ve Master Kadın 1 kategorisinde Birgül Demirel (Velo Cypri) şampiyon oldular.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları ve birinci olanlara şampiyonluk mayoları federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından takdim edildi.



Yarış sonuçları şu şekilde;



Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü 1:18:51.130 The Bike Academy

2.Kerem Kıcım 1:23:01.012 Velo Speed

3.Mustafa Çavuş 1:24:17.544 The Bike Academy

4.Asım Öngün 1:52:03.045 Green Pedal Cycling Club



Yıldız Erkek A

1.Emre Kaplan 1:20:36.792 The Bike Academy

2.Kerem Pekmez 1:20:36.984 Ferdi

3.Arcan Kuzhan 1:20:37.167 Ferdi

4.Enes Tekkanat 1:20:37.612 Ferdi

5.Asım Erk Cellatoğlu 1:20:39.931 Green Pedal Cycling Club

6.Ali Osman Can 1:20:57.661 Green Pedal Cycling Club

7.Hüseyin Güray 1:26:57.549 Green Pedal Cycling Club

8.Ömer Bülbül 1:26:57.550 Velo Speed



Kadın

1.Sevim Yıldız 1:24:16.756 Velo Cypri

2.Simay Bolkan 1:26:58.120 Green Pedal Cycling Club

3.Senem Soğancı 1:33:26.363 Green Pedal Cycling Club

4.Sude Özkan 1:33:28.567 Green Pedal Cycling Club

5.Dilara Gölcük 1:38:24.243 Velo Cypri

6.Sevilay Pırlanta 1:38:26.827 Green Pedal Cycling Club

DNF.Buse Özkan - Green Pedal Cycling Club



Master Kadın 1

1.Birgül Demirel 1:24:17.279 Velo Cypri

2.Bahar Ersözer 1:33:55.104 Velo Cypri

3.Rabia Küçük 1:33:56.762 Velo Speed

4.Nalan Alçıner 1:37:14.744 Velo Cypri

DNS.Gönül Özkan Ferdi -