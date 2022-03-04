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Bisiklette sıra İskele’de

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Bisiklette Noyanlar LongBeach İskele Puanlı Yol Yarışı 6 Mart 2022 Pazar günü yapılıyor

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Bisiklette sıra İskele’de
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki dördüncü organizasyonu olan Noyanlar LongBeach İskele Puanlı Yol Yarışı 6 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşiyor.
Gençler, büyükler ve master kategorilerinin, 87 kilometrelik mesafede pedal döndüreceği yarış pazar sabahı 08.30’da Noyanlar Narin Cafe önünden start alacak. Sporcular BabutsaCafe önünde finiş görecek.
Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni Noyanlar Narin Cafe’de yapılacak ve katagorilerinde dereceye girenlere madalyaları takdim edilecek.
 
 
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