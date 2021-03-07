banner583
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
11 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
13 0
 
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
97 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
37 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
517 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
131 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
105 0
banner529
banner570

Bisiklette seminer zamanı

banner476

Bisiklette seminer zamanı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliğinde bir seminer düzenleyecek.
12 Mart’ta Google meet programı üzerinden düzenlenecek olan seminerde “Sporcu Beslenmesi, Beslenme Spor(cu) Performansını Etkiler mi” konuları işlenecek. Seminerde diyetisyen Dilara Sak ile Profesör Doktor Adile ÖnizÖzgören konuşmacı olarak yer alacaklar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.