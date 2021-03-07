Bisiklette seminer zamanı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliğinde bir seminer düzenleyecek.
12 Mart’ta Google meet programı üzerinden düzenlenecek olan seminerde “Sporcu Beslenmesi, Beslenme Spor(cu) Performansını Etkiler mi” konuları işlenecek. Seminerde diyetisyen Dilara Sak ile Profesör Doktor Adile ÖnizÖzgören konuşmacı olarak yer alacaklar.
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