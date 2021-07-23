Bisiklette pedallar Ağustos’ta dönecek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 Güner Burgul Sezonu içerisindeki faaliyet programındaki yarışlarını düzenlemeye devam ediyor.
2021 faaliyet programında yer alan Yol Bisiklet Yarışı 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan yarış aşağıda belirtilen kategorilerde gerçekleştirilecek.
1. Genç Erkek, Büyük Erkek
2. Master 1 Erkek, Master 2 Erkek , Büyük Kadın, Yıldız A Erkek
3. Yıldız B Erkek, Yıldız Kadın
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