Bisiklette geleceğin yıldızları yetişiyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Milli Takımı Hazırlık Kampı tamamlandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Yıldız Milli Takım Hazırlık Kampı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

Noyanlar’da yaklaşık bir hafta süren kamp çalışmasında Can Ergün (The Bike Acdemy), Ege Erülkü (The Bike Academy), Mustafa Çavuş (The Bike Academy), Emre Kaplan (The Bike Academy Team), Mehmet Çağan Mut (Velo-Speed), Kerem Kıcım (Velo-Speed), Kerem Pekmez (Velo-Cypri) ve Arcan Kuzhan (Velo-Cypri) olmak üzere toplam 8 sporcu yer aldı.

Yurt dışında yapılacak olan yarışlarda ülkemizi temsil etmek adına oluşturulan Yıldız Milli Bisiklet Takımı, kamp süresince antrenör Şükrü Günsoy nezaretinde güç depoladı.

SALİH YALIZAT: GELECEĞİN YILDIZLARINA ÖNEM VERİYORUZ

KTBF Başkanı Salih Yalızat kamp ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yıldız Milli Takım Hazırlık Kampımız oldukça verimli geçti. Altyapıya ve geleceğin

yıldızlarına çok önem veriyoruz. O nedenle ülkemizi, yurt dışındaki yarışlarda temsil etmek üzere oluşturmuş olduğumuz bu ekibi şimdiden disiplinli ve profesyonel bir anlayışla eğiterek sporcularımızı yarışlara en iyi şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Yıldız Milli Takımımız 2022’nin ilk yurt dışı organizasyonunda da ilerleyen günlerde federasyonumuz adına ülkemizi temsil edecek