Bisiklette 2023’ün En İyileri ödüllerini aldı

Bisiklet Federasyonu’nun organize ettiği yarışlarda 2023 yılı genel klasman ferdi ve takım klasmanlarında kupalar sahiplerini buldu. BRT Oval Stüdyoda gerçekleşen ödül töreninde toplam 15 kategoride ferdi ve takım klasmanında ödül dağıtıldı.



BÜYÜK ERKEK

Hüseyin İlker Erçen (Tüfekçi Spor K.)

Erkan Güngör (Green Pedal Spor K.)

Soner Akbaş (Ares Spor K.)

BÜYÜK ERKEK TAKIM

Velo-Cypri Spor Kulübü

Tüfekçi Spor Kulübü

Green Pedal Spor Kulübü

GENÇ ERKEK

Emre Kaplan (Velo-Cypri Spor K.)

Enes Tekkanat (Green Pedal Spor K.)

Kerem Pekmez (Ferdi)

GENÇ ERKEK TAKIM

1.Green Pedal Spor K.

YILDIZ A ERKEK

Asım Erk Cellatoğlu (Green Pedal Spor K.)

Ege Erülkü (BSD Spor K.)

Kerem Kıcım (Velo-Cypri Spor K.)

YILDIZ A ERKEK TAKIM

1.Green Pedal Spor K.

2.Velospeed Spor K.

YILDIZ B ERKEK

1.Atlas Toto (Velospeed Spor K.)

2.Asım Öngün (Green Pedal Spor K.)

3.Musa Küçük (Velospeed Spor K.)

YILDIZ B ERKEK TAKIM

1.Velospeed Spor K.

MASTER 1 ERKEK

1.Buğra Cömert (Tüfekçi Spor K.)

2.Eral Aşina (Velo Cypri Spor K.)

3.Kemal Palaz (Tüfekçi Spor K.)

MASTER 1 ERKEK TAKIM

1.Tüfekçi Spor K.

2.Velo Cypri Spor K.

3.Green Pedal Spor K.

MASTER 2 ERKEK

1.Salih Kopca (Green Pedal Spor K.)

2.Ali Sükan (Green Pedal Spor K.)

3.Taçam Gökbörü (DAÜ Spor K.)

MASTER 2 ERKEK TAKIM

1.Green Pedal Spor K.

MASTER 3 ERKEK

1.Mehmet Beyaz (NHG Spor K.)

2.Bilal Bitirim (DAÜ Spor K.)

3.Bilgiç Kanal (Garaduman Spor K.)

ELİT KADIN

1.Simay Bolkan (Green Pedal Spor K.)

2.Sevilay Pırlanta (Green Pedal Spor K.)

3.Fatoş Çakıcı Day (Green Pedal Spor K.)

ELİT KADIN TAKIM

1.Green Pedal Spor K.

MASTER 4 ERKEK

1.Mehmet Metin Şenova (Tüfekçi Spor K.)

2.Mehmet Ulaç (Garaduman Spor K.)

3.Özcan Dağaşanlar (Garaduman Spor K.)

MASTER 1 KADIN

1.Sevim Yıldız (Green Pedal Spor K.)

2.Rabia Hacıoğlu (Velospeed Spor K.)

3.Türkan Tutku Özençağ (Green Pedal Spor K.)

MASTER 2 KADIN

1.Birgül Demirel (Green Pedal Spor K.)

2.Nalan Alçıner (Green Pedal Spor K.)

3.Gülden Çelik (BSD Spor K.)

GENÇ KADIN

1.Dilara Gölcük (Ares Spor K.)

2.Sıla Kaynak (Velo Cypri Spor K.)

3.Dilara Havva Erçen (Green Pedal Spor K.)

