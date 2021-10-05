Bisiklette 2021 Master-1 şampiyonu Buğra

Güney Mesarya bölgesi bisikletçisi Buğra Cömert, 2021 sezonu Kuzey Kıbrıs Master 1 Erkek Kategorisi zamana karşı yol bisiklet yarışını şampiyon olarak tamamladı.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve 26 Eylül pazar günü gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs 2021 master-1 kategori zamana karşı yol bisiklet yarışının, 18,4 km’lik parkurunu 25:14 derece ile tamamlayan Buğra Cömert, Master 1 erkek kategorisinin şampiyonluğunu kazandı.
Buğra, Güner Burgul Sezonunun son yarışını bu derece ile bitirerek; 2022 sezonu boyunca, ay yıldızlı bayrağı taşımaya hak kazandı.
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