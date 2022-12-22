banner875
banner885
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
2 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
17 0
 
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
554 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
33 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
15 0
banner878
banner887

Bisikletçilerimiz Türkiye Milli Takım kampında

banner898

banner825
Bisikletçilerimiz Türkiye Milli Takım kampında
banner892
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması ile geride kalan sezonda Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan iki sporcumuz Türkiye Mili Takımı hazırlık kampına katılıyor. 
Sporcularımız Ege Erülkü ve Arcan Kuzhan, İstanbul’da 22-30 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Milli Takım Hazırlık Kampına katılmak üzere bugün adadan ayrıldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Milli Takım Kamp Sorulumusu olarak ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat görevlendirildi.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.