Bisikletçiler puan için yarıştı

Bisiklette Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.Genç, büyük ve master kategorilerinin yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal çevirerek başlangıç noktası olan Zefir Çemberi’nde finiş yaptılar Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk 3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422 ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz 2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise 2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi oldu.Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör, Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master 2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe ulaştı.Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen törende kategorilere göre dereceye giren sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.1.Emre Kaplan 2:17:55.700 The Bike Academy2.Kerem Pekmez 2:17:55.817 VeloCypri3.Arcan Kuzhan 2:18:46.395 VeloCypri4.Can Ergün 2:20:09.133 The Bike Academy5.Ege Erülkü 2:28:27.977 The Bike Academy6.Mustafa Çavuş 2:38:32.691 The Bike Academy7.Enes Tekkanat DNS CNC National Team1.Erkan Güngör 2:17:53.154 Kastamonu Spor2.Hamed Paseban 2:17:57.046 VeloCypri3.Reşat Sarp 2:18:43.305 VeloCypri4.Ali Alibaba 2:18:43.406 VeloCypri5.Hüseyin İlker Erçen 2:20:10.949 Ferdi6.Ekin Tulga 2:24:58.855 Ares7.Cemal Özulu 2:24:58.863 Ares1.Eral Aşina 2:12:26.422 VeloCypri2.Kemal Palaz 2:12:27.482 BSD3.Buğra Cömert 2:12:28.013 Ferdi4.Mustafa Katip 2:12:28.948 The Bike Academy5.Yaşar Demirkent 2:13:41.416 Ares6.Ersan Serinyürek 2:13:44.574 VeloCypri7.Salih Kopca 2:15:24.406 VeloCypri8.Ediz Bağzıbağlı 2:17:51.544 Ares9.Kamil Pehlivanoğlu 2:17:51.584 Tüfekçi Sports Club10.Fuat Uluç 2:20:08.290 Ares11.Mehmet Kaffaoğlu 2:20:10.341 The Bike Academy12.İlhan Boyoğlu 2:26:16.403 Ares1.Gülhan Soler 2:13:44.581 VeloCypri2.Şafak Güngör 2:15:26.713 BSD3.Mehmet Beyaz 2:18:29.067 NHG4.Bilal Bitirim 2:27:55.358 Green Pedal Cycling Club5.Kalender Çelebci 2:27:59.553 VeloCypri6.Ali Şekerci 2:30:07.574 BSD7.Şükrü Günsoy 2:30:10.391 VeloSpeed8.Serkan Kuzhan 2:33:17.002 BSD