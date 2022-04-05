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Bisikletçiler puan için yarıştı

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Bisiklette Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü gerçekleşti

Bisikletçiler puan için yarıştı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.
Genç, büyük ve master kategorilerinin yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal çevirerek başlangıç noktası olan Zefir Çemberi’nde finiş yaptılar.
Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk 3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422 ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz 2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise 2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi oldu.
Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör, Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master 2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe ulaştı.
Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen törende kategorilere göre dereceye giren sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
CNC National Team
Bisikletçi                               Derece                  Takım
1.Emre Kaplan                     2:17:55.700         The Bike Academy
2.Kerem Pekmez                                2:17:55.817         VeloCypri
3.Arcan Kuzhan                   2:18:46.395         VeloCypri
4.Can Ergün                          2:20:09.133         The Bike Academy
5.Ege Erülkü                         2:28:27.977         The Bike Academy
6.Mustafa Çavuş                  2:38:32.691         The Bike Academy
7.Enes Tekkanat                  DNS                        CNC National Team
 
Büyük Erkek
Bisikletçi                               Derece                  Takım
1.Erkan Güngör                   2:17:53.154         Kastamonu Spor
2.Hamed Paseban               2:17:57.046         VeloCypri
3.Reşat Sarp                         2:18:43.305         VeloCypri
4.Ali Alibaba                         2:18:43.406         VeloCypri
5.Hüseyin İlker Erçen         2:20:10.949         Ferdi
6.Ekin Tulga                          2:24:58.855         Ares
7.Cemal Özulu                     2:24:58.863         Ares
 
Master 1 Erkek
Bisikletçi                               Derece                  Takım
1.Eral Aşina                          2:12:26.422         VeloCypri
2.Kemal Palaz                       2:12:27.482         BSD
3.Buğra Cömert                   2:12:28.013         Ferdi
4.Mustafa Katip                   2:12:28.948         The Bike Academy
5.Yaşar Demirkent              2:13:41.416         Ares
6.Ersan Serinyürek             2:13:44.574         VeloCypri
7.Salih Kopca                       2:15:24.406         VeloCypri
8.Ediz Bağzıbağlı                  2:17:51.544         Ares
9.Kamil Pehlivanoğlu          2:17:51.584         Tüfekçi Sports Club
10.Fuat Uluç                         2:20:08.290         Ares
11.Mehmet Kaffaoğlu        2:20:10.341         The Bike Academy
12.İlhan Boyoğlu                 2:26:16.403         Ares
 
Master 2 Erkek
Bisikletçi                               Derece                  Takım
1.Gülhan Soler                     2:13:44.581         VeloCypri
2.Şafak Güngör                    2:15:26.713         BSD
3.Mehmet Beyaz                  2:18:29.067         NHG
4.Bilal Bitirim                        2:27:55.358         Green Pedal Cycling Club
5.Kalender Çelebci             2:27:59.553         VeloCypri
6.Ali Şekerci                         2:30:07.574         BSD
7.Şükrü Günsoy                   2:30:10.391         VeloSpeed
8.Serkan Kuzhan                 2:33:17.002         BSD
 
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