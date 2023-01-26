Birkan Uzun Cimnastik Salonunda, çalışmalar tam gaz

Güzelyurt bölgesine hizmet edecek olan Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonunda çalışmalar aralıksız sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun cimnastiği tüm ülkeye yayma ve 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda başlattığı çalışmalar neticesinde, Akçay’a cimnastik salonu kazandırma çalışmaları sürüyor.

Güzelyurt bölgesine hizmet edecek olan Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonunda çalışmalar sürerken, Cimnastik Federasyonundan çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Uzun uğraşlar sonucunda, cimnastik salonu yapma amaçlı olarak Kooperatif Merkez Bankasına ait Akçay’da bulunan deponun kullanımını almıştık.

Bölgeye cimnastik salonu kazandırma hedefimiz doğrultusunda Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonundaki 1. etap çalışmalarımızı bitirdik. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile işbirliği içerisinde yürütmüş olduğumuz projemize destek olan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Karayolları Dairesi müdür ve emekçileri, iş adamı Memduh Şeker, iş adamı Doğukan Kamacıoğlu, Mehmet Usta, Sabri ve Umut Turalı’ya çok teşekkür ederiz.

Salonumuzu tamamladıktan sonra tüm Güzelyurt bölgemizdeki çocuklarımızı cimnastik sporumuzla buluşturacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik, genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandıracağız. Emeği geçenlere tekrardan teşekkür eder destek olmak isteyenlerin katkılarını da bekliyoruz.”

