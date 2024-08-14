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Birinci, TFF Başkanı ile KOP Başkanı’nı buluşturdu

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Birinci, TFF Başkanı ile KOP Başkanı’nı buluşturdu
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Ülkemizin uluslararası futbol menejeri Tekin Birinci dün oynanan Süper Kupa mücadelesi için bulunduğu Polonya’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile KOP Başkanı Giorgos Koumas’ı bir araya getirdi.
Polonya’da bulunan Tekin Birinci, görüşmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı:
“UEFA Baṣkanı Sn. Aleksander Ceferin, KOP Baṣkanı Sn Giorgos Koumas ve TFF Baṣkanı Sn. Ibrahim Hacıosmanoğlu ile Real Madrid -:Atalanta arasında bu gece oynanacak Süper Kupa öncesi Polonya’nın Baṣkenti Varṣova’da biraraya geldik. Bu tarihi hatıra fotoğraflarını çektirip sohbet etmek benim için paha biçilemez bir fırsat oldu. İçerideki engeller aşıldığı takdirde uluslararası arenada ve şartlarda gençliğimizin futbol oynamasını sağlayacağımıza adım kadar eminim.
 
 
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