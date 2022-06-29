banner762
banner815
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
28 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
19 0
 
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
47 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
26 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
24 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
74 0
"Hiç ders almıyoruz"
41 0
banner797
banner854

“Binicilik ve atçılık, tarihsel öneme sahip aktivitelerdir”

banner476

banner825
“Binicilik ve atçılık, tarihsel öneme sahip aktivitelerdir”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Binicilik Federasyonu’ndan heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Binicilik Federasyonu Başkanı Hamza Ruso, Federasyon olarak ilk kez Meclis’te kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür etti.
Binicilik sporu ve atçılık ile ilgili bilgi veren Ruso, Cumhuriyet Meclisi’ne özel bir Meclis Kupası yarışması düzenlemek istediklerini belirtti.  
TÖRE
Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, biniciliğin ve atçılığın atalarından gelme, tarihsel öneme sahip bir aktiviteler  olduğunu söyledi.
Spor federasyonlarında yapılan devlet katkısının artırılması gerektiğini vurgulayan Töre, Cumhuriyet Meclisi ile birlikte ortak bir etkinlik düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağını belirtti.  
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.