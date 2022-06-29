“Binicilik ve atçılık, tarihsel öneme sahip aktivitelerdir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Binicilik Federasyonu’ndan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Binicilik Federasyonu Başkanı Hamza Ruso, Federasyon olarak ilk kez Meclis’te kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür etti.

Binicilik sporu ve atçılık ile ilgili bilgi veren Ruso, Cumhuriyet Meclisi’ne özel bir Meclis Kupası yarışması düzenlemek istediklerini belirtti.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, biniciliğin ve atçılığın atalarından gelme, tarihsel öneme sahip bir aktiviteler olduğunu söyledi.

Spor federasyonlarında yapılan devlet katkısının artırılması gerektiğini vurgulayan Töre, Cumhuriyet Meclisi ile birlikte ortak bir etkinlik düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağını belirtti.

