Binicilik Federasyonu yarış tarihlerini açıkladı

Binicilik Federasyonu ertelemek zorunda kaldığı yarışların programını açıklarken, yeni yarışma tarihleri ve 2019 sezonu ödül töreni ile ilgili açıklamada bulundu.

Binicilik Federasyonuyeni yarışma tarihleri ve yerleriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“1- 5 ve 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan yarışmalar Aner Atlı Spor Kulübünde

2- 19 ve 20 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan yarışmalar Royal Atlı Spor Kulübünde 3- Ödüller 19 Aralık 2020 tarihinde gerçeklesek yarışma akabinde verilecektir.”



