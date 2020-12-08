Biniciliğin kraliçesi Nurten

KKTC Binicilik Federasyonu, 6. Ayak Engel Atlama Müsabakası, geçtiğimiz hafta sonuAner Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

6. Ayak Engel Atlama Müsabakalarında Nurten Paralik, elde ettiği başarılarla dikkat çekti. 80 cm birincisi ve ikincisi Nurten Paralik, ilk 2 dereceyi elde etmenin gururunu yaptı. Nurten Paralik, Hunterisimli atıyla birinci,Sinclairisimli atıyla ise ikinci oldu.

