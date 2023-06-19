Biniciler Akova’da engelleri aşacak

KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonu 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşecek.

Etkinlik kesin başlangıç saati ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

İki gün boyunca sürecek engel atlama yarışmasının programı şöyle:

8 Temmuz Cumartesi

70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri,

9 Temmuz Pazar

80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri.

Asya Atlı Spor Kulübü tarafından ev sahipliği gerçekleştirilen müsabakalar her yıl büyük bir katılımla gerçekleşirken bu yılın ilk müsabakasına da yoğun katılım bekleniyor.

8 ve 9 Temmuz tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte yer SarınçRestaurant, CortadoEspresso Bar ve çeşitli yiyecek/içecek stantları da yine yerlerini alacak.

