Biniciler, Akova'da yine engelleri aşacak

KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 7. Engel Atlama Yarışması 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova'daki yerinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikle ilgili olarak Binicilik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada iki gün boyunca sürecek yarışmaların yanı sıra Asya Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen her engel atlama yarışmasında olduğu gibi çakırlı yiyecek-içecek ve satış standları da kurulacak.

Organizasyonun 9 Ekim Cumartesi günkü yarışmaları saat 14.00'te başlayacak ve 70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri koşulacak. 10 Ekim Pazar günü ise 80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri koşulacak.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi ise etkinlik organizasyonuna katkı koyan isimler arasında olduğu bildirilirken Eylül ayı başında Asya Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen ve oldukça ses getiren 4. Asya Atlı Spor Country Kupası sonrasında 2021 yılı için kulüp tarafından ev sahipliği yapılacak 2. Engel atlama yarışması için yine yüksek katılım bekleniyor.

