banner913
banner932
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
12 0
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
28 0
 
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
24 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
23 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
128 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
28 0
banner1032

Binici Merve Müdüroğulları ve Raznos Jumper gururlandırdı

banner1020

banner974
Binici Merve Müdüroğulları ve Raznos Jumper gururlandırdı
banner971
Kıbrıs Atlı Spor Kulübü sporcusu Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği, Ankara Başkent Binicilik Kulübündeki yarışların birinci ayağında ikincilik, ikinci ayağında beşincilik elde etti.
Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği, Ankara Başkent Binicilik Kulübünde 36 sporcunun katıldığı cumartesi günü yapılan 80 cm parkurunda, Kıbrıs Atlı Spor Kulübü sporcusu Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile 2. geldi.
Pazar günü yarışın ikinci ayağında ise yine 80 cm parkurunda yarışan Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile parkuru 5.‘likle tamamladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.