Binici Merve Müdüroğulları ve Raznos Jumper gururlandırdı

Kıbrıs Atlı Spor Kulübü sporcusu Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği, Ankara Başkent Binicilik Kulübündeki yarışların birinci ayağında ikincilik, ikinci ayağında beşincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği, Ankara Başkent Binicilik Kulübünde 36 sporcunun katıldığı cumartesi günü yapılan 80 cm parkurunda, Kıbrıs Atlı Spor Kulübü sporcusu Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile 2. geldi.

Pazar günü yarışın ikinci ayağında ise yine 80 cm parkurunda yarışan Merve Müdüroğulları, Raznos Jumper isimli atı ile parkuru 5.‘likle tamamladı.

