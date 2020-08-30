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Binatlı piyangosunun kazananı belli oldu

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Binatlı piyangosunun kazananı belli oldu
Güzelyurt bölgesinin Süper Lig temsilcisi Binatlı Yılmaz spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu zengin piyangosu çekildi.
Bir kişiye 25 bin TL'nin verildiği piyangoyu kazanan numara 2598 oldu.
25 bin TL'yi kazanan biletin sahibinin ikramiyesini 1 ay zarfında aramaması durumunda paranın kulübe kalacağı belirtildi.
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