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Bilardo Genç Milli Takım Slovenya yolcusu

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Bilardo Genç Milli Takım Slovenya yolcusu
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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa Bilardo şampiyonasına katılıyor. 23-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya’nın Podcetrtek kasabasında düzenlenecek Gençler Avrupa Bilardo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu genç milli takım oyuncuları ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Dış İlişkiler sorumlusu Zafer Burcu’dan oluşan kafile ülkemizi temsil ediyor. Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi milli sporcularımız Ada Efe, İsmet Hüryol, Efe Özkutaylı, Sevimsu Yazganarıkan, Emine Yeğen temsil edecek. Slovenya’da Podcetrtek kasabasında düzenlenecek olan Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonasına katılacak Genç Milli Bilardocularmıza tam destek olundu.
“GENÇ MİLLİLERİMİZE OLAN GÜVENİM TAM”
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy, Gençler Avrupa Bilardo Şampiyonası öncesi sporcularla bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy geleceğimizin gençlerin elinde olduğunu başarılı sporcuların önünü açmak için Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun elinden geleni yaptığını söyledi. Gençlere güveninin tam olduğunu, Slovenya’dan başarılı sonuçlarla döneceklerine inandığını söyleyen Erboy “Genç Millilerimize Olan Güvenim Tam” dedi.
 Milli takım sporcularının uluslararası organizasyonlara katılımları için sponsorların önemine değinen başkan Erboy sponsorlar İR-MAR Süpermarket, ALG Lojistik ve Nethouse’a da katlılarından dolayı teşekkür etti.
 
 
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