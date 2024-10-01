Best of SevenLigi Monthly Medal şampiyonu Bob Hodge

CMC’de Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Monthly Medal Golf Turnuvası şampiyonu Bob Hodge oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 29 Eylül 2024 Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Net 70 lik skor ile Bob Hodge turnuvanın birincisi oldu. Heiner Helmer yine Net 70 ile (back nine score) ikinciliği elde ederken, 71 Net ile Adem Demir turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı John Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 6 Ekim Pazar gün “Cooper & Brady Four Ball Better Ball” Golf Turnuvası gerçekleşecek.

