Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçilen Hasan Arat, siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Tüm sandıklarda Serdal Adalı'yı geçen ve Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı olan Hasan Arat, sonuçların kesinleşmesinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kürsüye çıktı.

Arat, "46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.

-Adalı'ya teşekkür

Kongredeki rakibi Serdal Adalı'ya teşekkür eden Arat, "Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır, bunu herkes böyle bilmeli. Herkese kollarımızı açıyoruz, hep birlikte büyük Beşiktaş hedeflerine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ailesine de teşekkür eden Arat, şunları kaydetti:

"Her zaman yanımda olan, desteğini bir gün esirgemeyen, derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma teşekkür ederim. Bu çıktığımız yolda beni yalnız bırakmayan kongre üyelerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, taraftarlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içinden ve yurt dışından kongremize gelemeyen değerli Beşiktaşlılara, bugün buraya gelerek insanüstü gayret gösteren delegelerimize canıgönülden teşekkür ederim. Beşiktaş, gençlere daha yakın olacak. Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum, Beşiktaş'ta öncelik sizlerde olacak. Daha fazla kadın kongre üyemiz ve taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum, artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Ben bu yola yalnız çıkmadım, çalışma arkadaşlarıma, ilk günden itibaren bana inanan değerli üyelerimize, bu zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum."