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Beden Eğitimi öğretmenlerinden Dermican’a vefa

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Beden Eğitimi öğretmenlerinden Dermican’a vefa
İsmet KARAOSMAN
Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği, efsane Beden Eğitimi öğretmeni, hocaların hocası Orhan Dermican’ı (Hundo) evinde ziyareti ettiler.
Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğini temsilen, Erhan Arıtan ve Gökmen Davutoğlu, Orhan Dermican’ı ziyaret ederek, iyi dileklerini sunup, vefa örneği gösterdiler.
Orhan Dermican’ınBeden Eğitimi öğretmenliği döneminde Güzelyurt Bölgesi okulları, okullar arası yarışmalara damga vurmuş, yakalanan başarılar kulüp takımlarına da yansımıştı.
 
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