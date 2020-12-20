Menteş Baytaroğlu birçok spor branşında elde ettiği başarılar sonrasında Jiu jitsu spor branşında da başarılar elde ediyor.

Özellikle masa tenisinde şampiyonlukları bulunan, şu anda ise KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Menteş Baytaroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Jiu jitsu takımında yer alıyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı Jiu jitsu antrenörü Diogo Moraes’in antrenörlüğünü yaptığı Menteş Baytaroğlu, mavi kuşak oldu. Menteş Baytaroğlu’na mavi kuşağı Diogo Moraes taktı.



