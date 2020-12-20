banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
17 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
260 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
13 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
20 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
81 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
114 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
37 0
banner529
banner570

Baytaroğlu mavi kuşak oldu

banner476

banner577
Baytaroğlu mavi kuşak oldu
Menteş Baytaroğlu birçok spor branşında elde ettiği başarılar sonrasında Jiu jitsu spor branşında da başarılar elde ediyor.
Özellikle masa tenisinde şampiyonlukları bulunan, şu anda ise KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Menteş Baytaroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Jiu jitsu takımında yer alıyor.
Dünyaca ünlü Brezilyalı Jiu jitsu antrenörü Diogo Moraes’in antrenörlüğünü yaptığı Menteş Baytaroğlu, mavi kuşak oldu. Menteş Baytaroğlu’na mavi kuşağı Diogo Moraes taktı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.