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Bayraktar yeni mesaisinde

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Bayraktar yeni mesaisinde
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Çalışma Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevine 12 Ocak’tan itibaren ataması yapılan Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, yeni görevindeki mesaisini sürdürüyor.
DP'li Çalışma Bakanı Koral Çağman geçtiğimiz gün farklı siyasi görüşten milletvekillerini toplantıya davet etmiş ve TDP Milletvekili, eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Doğuş Derya ile görüşmüştü. Toplantıda Çalışma BakanlığıÖzel Kalem Müdürü olarak Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar da yer aldı.
 
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