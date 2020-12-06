banner480
banner572
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
8 0
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
12 0
 
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
124 0
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
14 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
213 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
91 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
28 0
banner529
banner570

Batı’da deniz renklendi

banner476

Yaşamını Değiştir sloganı ile yapılan gelenekselAspava Yüzme Maratonu 2020” klasmanlarda birincilikleri Paşa Sezener, Alara Özden, Doğukan Ulaç ve NerinBaycan elde etti

banner577
Batı’da deniz renklendi
“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu” KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) himayelerinde gerçekleştirildi.
Aspava Spor Kulübü ve Su Sporları Federasyonu iş birliğinde “ChangeYour Life-Yaşamını Değiştir” sloganı ile yapılan geleneksel “AspavaYüzme Maratonu” çocuk ve gençlerin katılımını artırmak amacıyla bu yıl 2 kategoride düzenlendi. Bu çerçevede yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç attılar. COVİD 19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunulan maratona 66 kişi katılırken, 56 kişi yarışı bitirebildi.
Pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası değil de ulusal yapılan “Aspava Yüzme Maratonu 2020” genel klasman birincisi Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Paşa Sezener oldu. Yarış sonunda ödülleri UMK başkanı Hasan Karaokçu, Lefke Belediye başkanı Aziz Kaya ve diğer yetkililer verdiler.
Yarışta dereceler şöyle oldu:
1km Erkekler 1.Paşa Sezener 2.Hüseyin Çakır 3.Enes Kansız
1km Bayanlar 1.Alara Özden 2.Selen Sarıkaya 3.Emine Uluçay
3km erkekler. 1. Doğukan Ulaç 2.Emre Ersoy 3.Mert Türsoy
3km bayanlar 1.NerinBaycan 2.Nermin Ulaç 3.Şengül Uzun
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.