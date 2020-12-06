Batı’da deniz renklendi

Yaşamını Değiştir sloganı ile yapılan gelenekselAspava Yüzme Maratonu 2020” klasmanlarda birincilikleri Paşa Sezener, Alara Özden, Doğukan Ulaç ve NerinBaycan elde etti

“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu” KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) himayelerinde gerçekleştirildi.

Aspava Spor Kulübü ve Su Sporları Federasyonu iş birliğinde “ChangeYour Life-Yaşamını Değiştir” sloganı ile yapılan geleneksel “AspavaYüzme Maratonu” çocuk ve gençlerin katılımını artırmak amacıyla bu yıl 2 kategoride düzenlendi. Bu çerçevede yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç attılar. COVİD 19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunulan maratona 66 kişi katılırken, 56 kişi yarışı bitirebildi.

Pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası değil de ulusal yapılan “Aspava Yüzme Maratonu 2020” genel klasman birincisi Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Paşa Sezener oldu. Yarış sonunda ödülleri UMK başkanı Hasan Karaokçu, Lefke Belediye başkanı Aziz Kaya ve diğer yetkililer verdiler.

Yarışta dereceler şöyle oldu:

1km Erkekler 1.Paşa Sezener 2.Hüseyin Çakır 3.Enes Kansız

1km Bayanlar 1.Alara Özden 2.Selen Sarıkaya 3.Emine Uluçay

3km erkekler. 1. Doğukan Ulaç 2.Emre Ersoy 3.Mert Türsoy

3km bayanlar 1.NerinBaycan 2.Nermin Ulaç 3.Şengül Uzun



