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Başman’dan, olimpiyat yolunda Nida’ya destek

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Başarılı işadamı Ali Başman ve Başman Group, Nida Toko ve Mustafa Erbulut’un kamplara katılabilmeleri için federasyona destek oldu

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Başman’dan, olimpiyat yolunda Nida’ya destek
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 2032 Yaz Olimpiyatlarına sporcu yetiştirme hedefi koyarak, bu hedef doğrultusunda çalışmalar başlattı.
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcu ve antrenörleri, 2032 Yaz Olimpiyatları hedefi doğrultusunda İzmir’de her ay 5 günlük artistik cimnastik kampına katılarak, seviyelerini yukarıya çekmeye çalışacaklar.
Bu hedef doğrultusunda federasyonun olimpiyatlara hazırladığı Türkiye birincisi başarılı sporcu Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut’un da bu kamplara katılmaları sağlanıyor.
Ülkemizin başarılı işadamı Ali Başman ve Başman Group, Nida Toko ve Mustafa Erbulut’un kamplara katılabilmeleri için federasyona destek oldu. Başman Group, Nida Toko ve Mustafa Erbulut’un kıyafet sponsoru olurken, federasyon desteğinden dolayı Ali Başman ve Başman Group’a teşekkür etti.
 
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