Başlama vuruşunu Tatar yaptı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvası başlarken, başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın 10’cusu GöçmenköyArslan Bıçaklı Halı Sahası’nda başladı.

İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuva A Grubu karşılaşmaları ile başladı. Açılış karşılaşmalarına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılırken, başlama vuruşunu yaptı.

Tatar, 10 yıl önce Maliye Bakanı iken İbrahim Özsoy ile başlatılan bu turnuvanın Merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına devam ediyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu, turnuvaya katılıp renk veren daire çalışanlarını, Ramdan Cemil ailesini ve organizasyonda yer alan Özsoy ailesini kutladı.

Pazartesi akşamı oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Jeoloji Maden D.-Gümrük Dairesi: 2-6

Merkezi Cevaevi-Karayolları: 19-2

Cengiz Topel H.-Turizm Bakanlığı: 4-9

21 Ekim Çarşamba programı

B grubu

Saat 18.00 Elektrik Kurumu-Din İşleri

Saat 19.00 Devlet Hastanesi-Haspolat Cezaevi

Saat 20.00 İhtiyat Sandığı-Gelir Vergi Dairesi

