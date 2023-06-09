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Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu Atıcılık Federasyonu'nu kabul etti

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Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu Atıcılık Federasyonu'nu kabul etti
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Başbakanlık müşteşarı Hüseyin Cahitoğlu  2 - 4 Haziran tarihleri arasında Konya'da gerçekleşen Türkiye Skeet Şampiyonasına katılıp derece elde eden Atıcılık Federasyonunu kabul etti.
Kabulde Türkiye Skeet Şampiyonasında yarışıp derece alan Kemal Madencioğlu, Salih Hafız, Salahi Zaimoğlu, Salih Oday, İbrahim Akgürcü ve Bülen Hafız yer aldı.
Kabulde bir konuşma yapan Başbakanlık Müşteşarı Hüseyin Cahitoğlu " Türkiye Skeet Şampiyonasında bizleri başarıyla temsil eden Atıcılık Federasyonuna teşekkür ederiz. Ülkemizden gençlerin böyle büyük organizasyonlarda başarı alması bizim için gurur kaynağıdır. Bizlerde gençlerimizin yolunu açmak için çaba gösterecek, KKTC' ye sporda uygulanan amargoları kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
 
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