Başarılı yüzücüler Cumhurbaşkanlığı’na gelişlerinde alkışlarla karşılandı

34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılarak KKTC’yi başarıyla temsil eden genç sporcular Cumhurbaşkanlığı’na gelişlerinde Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından alkışlarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Kıbrıslı Türk sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan en genç Kıbrıslı Türk sporcu Mert Türksoy, yarışa katılan ilk kadın Kıbrıslı Türk sporcu Nermin Ulaç ve yarışta ikinci kez birinci olarak tarihi bir başarıya daha imza atan Doğukan Ulaç, Cumhurbaşkanı Tatar’a bugün nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC’yi başarıyla temsil eden genç sporcular Cumhurbaşkanlığı’na gelişlerinde Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin başarısından dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak; “Gençlerimizin başarıları bizleri gururlandırmaktadır” dedi.

Gençliğin KKTC’yi temsil ederek elde ettiği başarıların Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini ve ilham kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; sporcuları, antrenörlerini ve federasyon başkanı ile yönetimini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yüzme spor dalının bir ada ülkesi olan KKTC'deki önemine değinerek her mevsim yüzme sporunun yapılması için önümüzdeki dönemde ülkemizdeki kapalı yüzme havuzu altyapısının geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Ülkede yüzme sporunda başarılı sporcuların olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimizin yüzme dalında daha fazla cesaretlenmesi ve daha fazla uluslararası müsabakalara katılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyona çalışmalarında başarılar dileyerek KKTC’yi temsil edip yarışmaya katılan sporcuları ve ikinci kez dereceye giren Doğukan Ulaç’ı bir kez daha kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Uygulanan izolasyonlara rağmen ismimizi dünyaya duyuran bu başarıdan dolayı sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum” diyerek başarılarının devamını diledi.

-Sibel Tatar: “Hepimizi gururlandırdınız, çok büyük bir sevinç yaşattınız, teşekkür ederim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, Cumhurbaşkanlığı’nda sporcularla bir araya geldi ve onları başarılarından dolayı kutladı. Sibel Tatar, sporcuların başarılarının devamını temenni ederken; “Ülkemizi, hepimizi gururlandırdınız. Bize çok büyük bir sevinç yaşattınız, teşekkür ederim” dedi. Sibel Tatar konuşmasında, sporcuların başarısında büyük katkısı bulunan ailelerini, Su Sporları Federasyonu yöneticilerini ve antrenörlerini de tebrik etti.

