Barkan’dan bir rekor daha

Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Barkan Cem Aykut, İstanbul’da yarıştığı Türkiye yüzme finallerinde rekor kırmaya devam ediyor. 100m kurbağalamada 01:11.63’lük derecesi ile 14 yaş kısa kulvar rekorunu kıran Barkan Cem Aykut, bugün de rekor kırdı. Barkan Cem Aykut’tan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye yüzme finallerinde 2. yarışında da rekor geldi. Barkan Cem Aykut, 50m kurbağalamada 32:64’lük derecesiyle 14 Yaş KKTC rekorunu kırarken, 14 yaş TYF Barajı ve 15 yaş TYF Barajı’nı da geçti.
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