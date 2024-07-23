Barkan Cem Aykut’tan Türkiye 4.lüğü

YDÜ yüzücüsü Barkan Cem Aykut, Manisa’da21 Temmuz’da gerçekleştirilen yarışlarda ise 100 metre kurbağalama stilinde rakiplerine büyük fark attı ve 1.10.66’lık iyi bir derece elde ederek Türkiye 4’üncülüğünün sahip oldu

Yakın Doğu yüzücüsü Barkan Cem Aykut, Manisa’da katıldığı şampiyonada başarı üstüne başarı elde ederek, Türkiye 4’üncülüğü gibi önemli bir derecenin yanında KKTC rekorlarının da sahibi oldu.

Mansia’da Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası’na KKTC Yüzme adına katılan Yakın Doğu yüzücüsü Barkan Cem Aykut, elde ettiği rekorlar ve derecelerle göğsümüzü kabarttı.

Genç sporcunun elde ettiği başarılar, yeni rekorlara da kapı açtı.

50 METREDE TÜRKİYE 8’İNCİLİĞİ KAZANDI

Şampiyona’nın ilk günü olan 20 Temmuz günü 50 metre kurbağalama stili ile yarışan Barkan Cem Aykut, 32.86’lık derece elde ederek yarışlara iddialı başladı. Barkan Cem Aykut, bu derece ile Türkiye 8’inciliğini elde ederek moral buldu.

100 METREDE TÜRKİYE 4’ÜNCÜLÜĞÜ MADALYASI VE KKTC REKORU

Barkan Cem, 21 Temmuz’da gerçekleştirilen yarışlarda ise 100 metre kurbağalama stili ile rakiplerine büyük fark attı ve 1.10.66’lık iyi bir derece elde ederek Türkiye 4’üncülüğünün sahip oldu. Barkan Cem, bu derecesiyle 15-16 yaş sıralamasında KKTC rekorunu da kazandı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Türkiye 4’üncülüğü kürsüsüne çıkan Barkan Cem Aykut, madalyasını aldı.

200 METREDE TÜRKİYE 7’İNCİLİĞİ VE İKİ KKTC REKORU

Yakın Doğu yüzücüsü Barkan Cem Aykut, Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası’nın yapıldığı 23 Temmuz’da ise bu kez 200 metre kurbağalama stili ile yarıştı. 2.38.67’lik derece elde eden genç yüzücü, Türkiye 7’inciliğine sahip olmasının yanında hem 15-16 yaş hem de 17-18 yaş rekorlarını egale ederek bu rekorların ortağı oldu.

KKTC Yüzme sporcusu Barkan Cem Aykut, gösterdiği disiplin ve azim sayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF)’nun 3 barajını geçmiş oldu.

