Barış ve özgürlük için atacaklar

Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde 4 farklı disiplinde müsabakalar organize ederken, ilk müsabaka Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında olacak

KKTC Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde 4 farklı disiplinde müsabakalar organize etti.

İlk müsabaka 03 Temmuz tarihinde Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası olarak düzenlenecek. Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksinde gerçekleştirilecek.

Küçük çap.22 kalibre ateşli tüfeklerin kullanılacağı müsabakada atışlar 50 metrede sabit duran kart hedeflere yapılacak. Daire puanlamalı kart hedeflere hava şartlarına karşı mücadele verecek atıcı sporcular 25 atış yaparak toplam puan üzerinden müsabaka derecelerini belirleyecek. Müsabakaya Federasyona üye Kulüpler yanında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da katılacak.

Müsabakada Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulanacak.

Bu arada Atıcılık Federasyonu, müsabakaya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının da katılacak olmasının kendileri için gurur kaynağı olacağını açıkladı.

