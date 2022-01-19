Badmitonda kurslar devam ediyor

KKTC Badminton Federasyonu’nun organize ettiği Badminton Antrenörlük Kursu'nun ikinci aşaması olan uygulamalı eğitim bölümüne geçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından görevlendirilen Milli Takım Antrenörleri eşliğinde 1. Kademe Antrenörlük Kursu devam ediyor. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği antrenörlük kursunda, antrenör adayları kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Kurs öncesi konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz Antrenör ve Hakemlik Kursu için verdiği destekten dolayı Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e teşekkür etti. Ayrıca hakemlik ve antrenörlük kursu için ülkemize gelen kurs eğitmenleri TC Badminton Federasyonu MHK. Başkanı Mustafa Yaşar, Milli Takım antrenörleri Seyit Ali Yazgan ve Sinan Er' e de katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Deniz, kurslara katılan antrenör ve hakem adaylarına da başarılar diledi.