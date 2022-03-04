Badminton’da17 yaş altı milli takım seçmeleri yapılacak

Badminton Federasyonu’nun 17 yaş altı milli takım seçmeleri 6 Mart 2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

2006 ve 2007 doğumlu sporcuların katılacağı turnuvada her sporcu en fazla iki kategoride oynayabilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada turnuvaya gelecek seyirci ve turnuvaya kayıt yapan sporcular aşılı ise bir haftalık, aşısız ise 3 günlük negatif antijen veya pcr testlerini göstererek salona girebilecekleri belirtilirken, saat 09.30 da başlayacak olan şampiyonaya kayıt yapan sporcuların saat 09.15 de salonda hazır olmaları istendi ve turnuvaya katılacak sporculara başarılar dilendi.



