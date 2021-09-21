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Badmintonda, Yöncü antrenör kadrosunda

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Badmintonda, Yöncü antrenör kadrosunda
Badminton Federasyonu antrenmanlara antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Badminton Federasyonusporcuları yaş gruplarına göre ayırarak, seviye seviye farklı antrenörlerle çalışmalarına devam ediyor.
Badminton Federasyonundan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada “Federasyonumuz, sporcuların performanslarının daha ileriye çekmek için ülkemizin geçmişteki başarılı sporcularından Cafer Yöncü ile antrenör kadrosunu güçlendirdi.” ifadeleri kullanıldı.
Başkanımız Fırat Deniz ise yaptığı açıklamada “Ülkemizde badminton sporuna daha fazla sporcu kazandırarak gelişmeye devam ediyoruz. Ülkenin her tarafında badmintonun oynanması için çalışmalarımız devam ediyoruz.
Daha önce milli antrenörlerimizden Savaş Dursun ile çalışmaya başlamıştık. Şimdi de ülkemizin başarılı ve eski milli sporcularından olan Cafer Yöncü ile antrenör kadromuzu güçlendirdik.” ifadelerini kullandı. 
 
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