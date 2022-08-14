Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti

Badminton Federasyonu’nun organize ettiği Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi

Badminton Federasyonu’nun organize ettiği Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi.

13 Ağustos 2022 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu tesisinde düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi.

18 Takımın mücadele ettiği turnuvada Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 25 maç oynandı. Saat 18.30’da başlayan turnuva, saat 22.30’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

DENİZ: “KATKI KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, turnuvaya sponsorluk yapan Tarsan şirketine, mücadele eden sporculara ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Ayrıca Turnuvayı izlemek için ülkemize gelen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e ve Asbaşkan Nuri Demirci'ye Kıbrıs badmintonuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

ÖZMEKİK: “KKTC BADMİNTON FEDERASYONU’NUN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ise konuşmasında, Air Badminton Turnuvası'nı çok beğendiğini organizasyonda mücadele eden sporcularla birlikte emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak KKTC Badminton Federasyonu’nun her zaman destekçisi olduklarını belirterek bundan sonra da desteklerini devam ettireceklerini ifade etti.

