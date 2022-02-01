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Badminton’da U-15 milli takımı belirlenecek

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Badminton’da U-15 milli takımı belirlenecek
Badminton Federasyonu “U15 Milli Takımı belirleyecek şampiyonayı 6 Şubat’ta gerçekleştirecek.
Federasyondan yapılan açıklamada; her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği belirtilirken detaylı bilginin federasyonun resmi sitesinden alınabileceği duyuruldu.
 
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