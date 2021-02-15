Badmintonda sevgi dolu yarışma

Sevgililer Gününe özel düzenlenen Sevgi Dolu Badminton Top Sektirme Yarışması sona ererken Fırat Deniz, “Yarışma çok çekişmeli, sürprizlere açık, eğlenceli geçti. Yarışmaya katılan çiftler de güzel anılar biriktirdiler.” açıklamasını yaptı

Badminton Federasyonu tarafından Sevgililer Gününe özel düzenlenen Sevgi Dolu Badminton Top Sektirme Yarışması sona erdi.

Sevgililer Gününe özel çiftler top sektirme yarışmasına ilgi büyük olurken, yarışmaya katılan çiftlerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Zoom programı üzerinden düzenlenen yarışmalar 4 oda (kort) kurularak yapılırken, isteyen sporcular ve misafirler de bu odalara katılarak yarışmaları canlı izleme imkanı buldular.

Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu zor dönemde sporun önemi daha çok görüldü. Spor yapmayan kişiler hem sağlık hem de psikolojik olarak geriye gitti. Bu nedenle bu organizasyonlar çok önemlidir. Bu sosyal sorumluluk projesiyle hem spor yapma, hem eğlenme hem de sosyalleşme şansı elde edildi.

Yarışma da çok çekişmeli, sürprizlere açık, eğlenceli geçti. Yarışmaya katılan çiftler de güzel anılar biriktirdiler.

Sevgi Dolu yarışmaya katkı koyan sponsorlar da önemlidir. Hediye çekilişine destek veren As-Can Sigorta, EyyaRestorant, Rixol, İr-mar, Mar Tavukçuluk, Anıl Spor, DoğtechMotors ve Tüccaroğlu'na verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.



