banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
8 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
33 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
34 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
145 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
22 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
25 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
27 0
banner529
banner570

Badmintonda online top sektirme yarışması

banner476

Badmintonda online top sektirme yarışması
banner601
Badminton Federasyonu ile CARLTON Kuzey Kıbrıs Distribütörü Anıl Spor işbirliğinde organize edilen yarışmada sporcular badminton raketi ile en fazla top sektirmeye çalışarak online olarak birbirleriyle yarışacaklar.
Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle: "Geçtiğimiz yıl “Corona’ya Karşı Challenge” yarışması düzenleyen ve büyük bir katılımın sağlandığını belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, bu yıl da sporcuların corona döneminde aktif olabilmesi için online olarak badminton topu sektirme yarışması düzenleme kararı aldıklarını belirtti. Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların https://forms.gle/iv5dyTWN5N2MqUsh6 adresine başvuru yapmaları gerektiğini belirten başkan Deniz, turnuva hakkında daha geniş bilginin ise www.kktcbadminton.com adresinden, Carlton NORTH Cyprus veya sosyal medya adresimiz olan KKTC Badminton Federasyonu hesabından takip edilebileceğini söyledi.
Ayrıca turnuvaya katılmak isteyenlerin 10-02-2021 tarihine kadar kayıtlarını yapmaları gerektiğini belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yarışmayı kazanan sporculara çeşitli hediyeler verileceğini de belirtti."
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.