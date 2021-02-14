Badmintonda online heyecan yaşandı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen “Online Top Sektirme” yarışması tamamlanırken, başkan Fırat Deniz “Düzenlenen bu sosyal sorumluluk projesi ile katılımcılar spor yapma ve sosyalleşme şansı elde ettiler.” açıklamasını yaptı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen “Online Top Sektirme” yarışmasıyoğun katılımla tamamlandı. Top Sektirme yarışması Sevgililer Günündeise ''SevgiDolu" yarışma teması ile eşler arasında da yapıldı.

Top sektirme yarışması Badminton Federasyonubaşkanı Fırat Deniz'in açılış konuşması ile başladı. Yarışmaya ilgi büyük olurken, katılanlar çok heyecanlı ve mutlu bir gün geçirdiler. Zoom programı üzerinden düzenlenen yarışmalar 5 oda (kort) kurularak yapıldı. İsteyen sporcular ve misafirler bu odalara karılarak yarışmaları canlı izleme imkanı buldular.

Badminton Federasyonubaşkanı Fırat Deniz, “Online Top Sektirme” yarışması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Bu zor dönemde spor çok önemlidir. Spor yapmayan kişiler hem sağlık hem de psikolojik olarak geriye gittiler. Bu nedenle bu tarz organizasyonlar çok önemlidir.

Covid'den dolayı spor yapamayan sporcular ve halkımız düzenlenen bu sosyal sorumluluk projesi ile hem spor yapma şansı hem de sosyalleşme şansı elde ediyorlar. Bunun yanında uzun süre göremedikleri arkadaşları ile görüşme imkanıda bulundu.

Turnuvayı kesintisiz izledim. Yarışma çok çekişmeli, sürprizlere açık ve eğlenceli geçti. Bu zor dönemde yüz kişiye yakın bir katılımla gerçekleşen organizasyonda herkes güzel anılar biriktirip, moral buldu.

Yarışmamıza katılan tüm sporcular ve halkımıza, organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayan hakemlerimize ve Recep Kaya hocamızla birlikte teknik ekibe de ayrıca teşekkür ederim.”

Bu arada yarışmalar devam ederken doğum günü olan İncinazÜngüder'in doğum günü, herkes tarafından başkanın komutu ile aynı anda kutlandı.



