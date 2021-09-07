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Badmintonda önemli seminer

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Badmintonda önemli seminer
Badminton Federasyonu Uzm. Psikolog Gözde Acaray ile sporculara verdiği seminerler federasyon lokalinde yapılmaya devam ediyor. 
Covid19 döneminde, geri dönüş ve adaptasyon sürelerinde sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarını geliştirmek amacı ile verdiği seminerler Uzm. Psikolog Gözde Acaray'ın sunumu ile devam ediyor. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Covid 19 sürecinde toparlanmanın en az fiziksel ve fizyolojik olduğu kadar zihinsel ve duygusal süreçleri de içerdiğini belirtti ve bu seminerlerin önemine değindi.
Başkan Deniz, yaş gruplarına ayrı ayrı verilen seminerlere, sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini ve seminerin çok verimli geçtiğini söyledi.
 
 
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