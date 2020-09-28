Badmintonda köy projesi hayata geçiyor

Badminton Federasyonu bir ilke daha imza atarak köy projesi gerçekleştirdi. Badminton Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Federasyonumuz, ülkemizde badminton sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için köylere yatırım yapıyor. Federasyon Başkanımız Fırat Deniz önderliğindeki yönetim kurulumuz aldığı kararla badmintonun ülkemizde gelişebilmesi ve yaygınlaşması için köylere saha ve malzeme yardımı yapma kararı aldı."

Federasyon başkanı Fırat Deniz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençliğimize alternatif sporlar ve bu sporları yapabilecek alanların yapılması gerektiğini bu düşünce ile hareketle de köylerimize çocuk ve gençlerin yararlanabileceği alanlar oluşturacağız. Badminton'da köy projesi sayesinde spor yapmak için merkezlere gidemeyen çocukların da spor yapabilmeleri için elimizden geleni yapacağız."

İlk yatırım Aslanköy'e

İlk olarak Mesarya bölgesine bağlı Aslanköy'de Badminton sporunun yapılabilmesi için hafta sonu gerekli çalışmalar yapıldı. Saha çizilerek oynanabilecek materyaller hazırlandı. Saha hazırlanırken Aslanköy'de organizasonu aşama aşama yerinde takip eden başkan Fırat Deniz sahanın ilk çizgisini de kendisi çizdi.

Köy gençliği heyecanlı

Başkan Deniz sahanın çizimi ve saha materyallerinin hazırlanması sırasında olayı yakından takip eden gençlerin yeni tanışacağı badminton sporu için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Çok kısa bir süre sonra Uluslarası Turnuvalara katılan ülkemizin başarılı sporcuları Seymen Deniz ve Eren Özuyanık, badminton sporunu tanıtmak için Aslanköy'de bir gösteri organizasyonu da düzenleyecekler.