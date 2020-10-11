Badmintonda köy projesi başladı

Badminton Federasyonunun “Gelin birlikte oynayalım” köy projesi Aslanköy’de başlarken, çocuklar badmintonla tanıştı. Fırat Deniz, “Köy projesi en anlamlı ve en önemli organizasyonlarımızdandır. Bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı verdik.”

Badminton Federasyonunun “Gelin birlikte oynayalım” köy projesiyle Aslanköy’deki çocuklar badmintonla tanıştı.Badminton Federasyonundan “Gelin birlikte oynayalım” köy projesiyle ile ilgili yapılan açıklama şöyle:“Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için federasyonumuzun hazırladığı "Köy Projesi"nin ilki hafta sonu Mesarya bölgesindeki Aslanköy’de gerçekleştirildi. Federasyonumuz geçtiğimiz Cumartesi günü Aslanköy Parkında düzenlediği "Köy Projesi" ile Aslanköy ve çevre köylerden gelen çocuklara badminton sporunu tanıttı.Ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil eden YDÜ'nün 2 başarılı sporcuları Seymen Deniz ve Eren Özuyanık ile birlikte milli takım sporcularımızdan oluşan 8 kişilik bir kadro organizasyonda yer alarak sporumuzu tanıtmak amacı ile gösteri maçları yaptılar.”Gösteri maçları başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, şunları söyledi:“KKTC'de göreve geldiğimiz zamandan beri birçok organizasyon ve sosyal sorumluluk projesi yaptık. Köy projesi de bunların en anlamlı ve en önemli organizasyonlarından biridir. Düzenlediğimiz bu organizasyonla bölgedeki gençliğe alternatif sporlarla tanışma fırsatı vermenin yanında, şehir merkezlerine gidip de spor yapamayan çocukların da spor yapabilmeleri için olanak sağladık. Ayrıca bu organizasyonlarla çocukların fiziki gelişimi yanında, sosyal ve ruhen de gelişimi sağlanırken, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları sağlayacak. Çocukların ve ailelerin katılımı ile organizasyon daha anlamlı oldu. Çocukların mutluluğu ailelerin de mutlu olmasını sağlar.Organizasyonun düzenlenmesi için bize destek olan ana sponsorumuz Carlton Firması ve Anıl Spor sahibi Engin Anıl'a, Spor Dairesine, Türkiye Badminton Federasyonuna ve katkı koyanlara teşekkür ederim.”Milli sporcuların gösteri maçlarından sonra küçük çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynatılarak hediyeler dağıtılan organizasyonda, dans gösterisi de yapılarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıldı.Aslanköy’deki organizasyonun sonunda milli sporculara plaket takdim edilirken, köydeki çocuklar da milli sporcularla badminton oynama şansını ve heyecanını yaşadılar.