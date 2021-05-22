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Badmintonda hakem semineri tamamlandı

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Badminton hakem semineri ile Air Badminton Hakem kursu, Türkiye Badminton Federasyonu milli hakemlerinden Recep Kaya tarafından verildi

Badmintonda hakem semineri tamamlandı
Badminton Federasyonunun 21 Mayıs’ta düzenlediği Badminton hakem semineri ile Air Badminton Hakem kursunu tamamlandı.
Türkiye Badminton Federasyonu milli hakemlerinden Recep Kaya tarafından verilen seminer federasyon lokalinde gerçekleştirildi. Seminerde hakemler bilgilerini tazeleme ve yeni oyun olan Air Badminton kurallarını öğrenme şansı bulurken yeni yapılan Air Badminton sahasını da badminton sahası ile karşılaştırma fırsatı bularak eğitimlerini tamamladılar.
Federasyon Başkanı Fırat Deniz kurs öncesi yaptığı konuşmada pandemi sonrası faaliyetlerini planladıklarını, bu plan çerçevesinde de herşeyin yolunda gitmesi halinde hakem semineri sonrasında yavaş yavaş turnuvalara başlayabileceklerini belirtti.
Kursa katılan hakemlere bu zor dönemde sağlıklı günler dileyen başkan Fırat Deniz, yeni sezonda hakemlere başarılar diledi.
 
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