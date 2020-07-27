Badmintonda güneş açtı

Lefkoşa Güneş Spor Kulübü, 20 Temmuz Toplumsal Direniş Bayramı haftası dolayısı ile KKTC Badminton Federasyonu işbirliği ile turnuva gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla Lefkoşa Başaran Spor Salonunda oynanan final müsabakaları ile tamamlanan

turnuva sonrasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Sadık Gardiyanoğlu başkanlığındakiLefkoşa Güneş Spor kulübününturnuvasında ödülleri, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Milli Piyangolar Dairesi Müdürü Osman Yıldızev verdi.

Turnuvada kategorilerine göre Şampiyon olan sporcularşöyşe;

11 yaş altı kızlar şampiyonu Cemre Kırma

11 yaş altı Erkekler şampiyonu Halil İbrahim Uçar

13 yaş altı Kızlar şampiyonu Kübra Karaman

13 yaş altı Erkekler şampiyonu Mustafa Öğdüm

15 yaş altı Kızlar şampiyonu Ayşegül Şanverdi

15 yaş altı Erkekler şampiyonu Mertcan Afanyalı

17 yaş altı Kızlar şampiyonu EllaÖzikiz

17 yaş altı Erkekler şampiyonu Salih Doğu Öztürk

