Badmintonda güneş açtı

Lefkoşa Güneş Spor Kulübü, 20 Temmuz Toplumsal Direniş Bayramı haftası dolayısı ile KKTC Badminton Federasyonu işbirliği ile turnuva gerçekleştirdi.
Yoğun katılımla Lefkoşa Başaran Spor Salonunda oynanan final müsabakaları ile tamamlanan
turnuva sonrasında dereceye girenlere ödüller verildi.
Sadık Gardiyanoğlu başkanlığındakiLefkoşa Güneş Spor kulübününturnuvasında ödülleri, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Milli Piyangolar Dairesi Müdürü Osman Yıldızev verdi.
Turnuvada kategorilerine göre Şampiyon olan sporcularşöyşe;
11 yaş altı kızlar şampiyonu Cemre Kırma
11 yaş altı Erkekler şampiyonu Halil İbrahim Uçar
13 yaş altı Kızlar şampiyonu Kübra Karaman
13 yaş altı Erkekler şampiyonu Mustafa Öğdüm
15 yaş altı Kızlar şampiyonu Ayşegül Şanverdi
15 yaş altı Erkekler şampiyonu Mertcan Afanyalı
17 yaş altı Kızlar şampiyonu EllaÖzikiz
17 yaş altı Erkekler şampiyonu Salih Doğu Öztürk
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