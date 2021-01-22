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Badmintonda Deniz yönetimine güven tam

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Badminton Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulunda Fırat Deniz başkanlığındaki yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı

Badmintonda Deniz yönetimine güven tam
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Badminton Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 22 Ocak Cuma günü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu Lokalinde saat 16.30’da yapıldı.
Kulüplerin katılımıyla gerçekleşen genel kurul başkan Fırat Deniz’in açılış konuşması ile başladı. Ardından divan kurulu oluşturuldu. İlk olarak faaliyet raporu ardından da mali rapor üyelerin onayına sunularak onaylandı.
Daha sonra Covid sonrası spora dönüş, köy projesinin devamı ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler konusunda görüş birliğine varıldı. Genel Kurul daha sonra dilek ve temennilerle son buldu.
 
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